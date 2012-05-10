Україна запропонувала Катару взяти участь у будівництві LNG-терміналу

Доха (Катар). Прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував Катару взяти участь у будівництві LNG-терміналу на українському шельфі Чорного моря, а також розглянути питання про поставки скрапленого газу до України і розвідки газових родовищ.

Як повідомив журналістів прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук’яненко, таку пропозицію М.Азаров зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Хамадом Бін Джасемом Аль Тані.

«Було запропоновано катарській стороні розглянути участь у проекті LNG-терміналу і в поставках газу і розвідці газових родовищ», - повідомив В.Лук’яненко, коментуючи результати зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

У свою чергу, за словами В.Лук’яненка, прем'єр Катару підтвердив зацікавленість у співпраці з Україною в енергетичній сфері.

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