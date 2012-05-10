Уряд Литви схвалив проект угоди про будівництво Вісагінської атомної станції

Вільнюс. Уряд Литви схвалив проект концесійної угоди про будівництво Вісагінської атомної станції (ПАЕС), повідомили УНІАН у Мінфіні Литви.

Згідно з документом, частки учасників угоди розподілені таким чином: стратегічному інвесторові японській корпорації Hitachi буде належати 20%, Литві - 38%, Естонії - 22%, Латвії - 20% акцій майбутньої Вісагінської АЕС.

Як повідомили в Мінфіні Литви, концесійну угоду про будівництво ВАЕС вартістю 16-18 млрд літів (4,6-5,2 млрд євро) разом зі схваленим пакетом документів - бізнес-планом ВАЕС, висновком Міністерства фінансів про можливі ризики реалізації проекту, проектами поправок в закон про АЕС парламент Литви планує обговорити наступного тижня, а підписання угоди сторонами відбудеться не пізніше 28 червня.

За твердженням Мінфіну, незважаючи на величезні інвестиції, проект будівництва ВАЕС є економічно вигідним і окупається. Згідно з угодою, Hitachi зобов'язана не менше 10% додаткових робіт, товарів і послуг купити у третіх країн, а значить, на частину субпідрядних робіт можуть претендувати і литовські компанії.

«За 10 з гаком років загальний майновий внесок Литви в проект повинен скласти близько 2,6 млрд євро, частину цієї суми - 45-55% вона буде змушена взяти в борг під гарантію держави. В угоді передбачено, що розірвання договору про концесію на підготовчому етапі з ініціативи Литви обійдеться їй майже в 700 млн літів (1 літ - 0,29 євро - УНІАН), які вона повинна буде виплатити партнерам, викупивши у них акції та відшкодувавши збитки. Однак після 2015 року, коли буде прийнято остаточне рішення про інвестиції, Литва втратить право розірвання договору», - відзначили в Мінфіні Литви.

Довідка УНІАН. ВАЕС повинна почати працювати до 31 грудня 2022 року. Планується, що ціна електроенергії майбутньої АЕС до 2040 року з урахуванням витрат на погашення кредитів складе 17-25 центів.

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