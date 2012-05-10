Азаров доручив створити єдину держпрограму енергоефективності

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству економічного розвитку і Міністерству енергетики та вугільної промисловості створити єдину державну програму енергоефективності, оскільки на сьогоднішній день діючі галузеві програми з енергоефективності не дають необхідного результату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.Азаров сказав, що в першу чергу необхідно активізувати державне стимулювання енергоефективних проектів у всіх галузях економіки для підприємств будь-якої форми власності.

Він зазначив, що такого роду підтримка існує, але вона недостатня.

«Така підтримка вже відбувається. Держава фінансує й співфінансує енергоефективні заходи та проекти, надає податкові пільги і преференції енергоефективним технологіям. Але виявляється, програм багато, а прогресу мало. Тому час переглянути наш підхід, відмовитися від того, що буксує, й зосередитися на успішних рішеннях. Доручаю Мінекономрозвитку разом із Міненерговугілля узагальнити реалізації програм із енергоефективності й створити модернізовану єдину державну програму», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що енергоефективність є базовою складовою для модернізації економіки.

Прем'єр-міністр зазначив, що щорічні втрати економіки в результаті неефективного енергоспоживання становлять близько 15-18 млрд дол. США.

При цьому він підкреслив, що, приміром, енергоємність виробництва чавуну в Україні майже на 33% вища, ніж на аналогічних підприємствах у світі, понад 45% усього обсягу сталі в Україні виробляється в неефективних мартенівських печах, частка електродугових печей складає менше 4% у сталеливарному виробництві України, порівняно з 40% у країнах ОЕСР.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вирішив направити в 2012 році на реалізацію заходів у рамках цільової державної програми енергоефективності на період до 2015 року 817 млн грн.