Визначено переможців конкурсу щодо Олеської та Юзівської площ

Міжвідомча комісія визначила переможців конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що рішення з визначенням переможців було одностайним.

При цьому міністр не назвав переможців, пославшись на те, що оголошення про це планується зробити на окремому брифінгу. Разом із цим Е.Ставицький підкреслив, що ніяких несподіванок за результатами визначення переможців конкурсу очікувати не варто.

«Ніяких несподіванок не відбулося», – сказав він.

Також Е.Ставицький зазначив, що в процесі проведення конкурсу не була відхилена жодна заявка на участь у ньому.

Як повідомляв УНІАН, на участь у конкурсах на укладення угод про розподіл продукції (УРП) по Юзівській та Олеській площах подали заявки 5 транснаціональних компаній.

Зокрема, на конкурс по Юзівській площі заявки подали три компанії – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олеській площі - дві компанії - Сhevron і Eni.

Довідка УНІАН. Державна служба геології та надр України (Держгеолслужба) оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.) і Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.). Заявки на участь у конкурсах Держгеолслужба приймала до 18:00 23 квітня 2012 року.

Крім того, уряд включив до пакетів конкурсної документації геологічну інформацію, визначивши вартість пакета по Олеській площі в 10,5 млн грн, по Юзівській площі – 15 млн грн.