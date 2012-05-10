Найбільші мережі АЗС знизили ціни на дизельне пальне

Сьогодні вартість дизельного пального в кількох найбільших мережах автозаправних станцій (АЗС) знизилася на 9 коп./літр, повідомили УНІАН в «Консалтинговій групі А-95».

Зокрема, за даними оперативного цінового моніторингу, таке коригування сталося в мережах АЗС ОККО і WOG. Таким чином, ціна на дизельне пальне в даних мережах досягла позначки 10,35 грн/літр. Ціни на інші марки нафтопродуктів не змінилися.

Крім того, падіння цін відзначено також в мережі АЗС «Веста» в більшості областей. Зокрема, нафтопродукти в даній мережі досягли таких значень: А-80 - 10,50 грн/літр (0 коп.); А-92 - 10,90 грн/літр (-10 коп.); А-95 - 11, 20 грн/літр (-30 коп.); А-95 Преміум - 11,70 грн/літр (-30 коп.); ДТ - 10,20 грн/літр (-15 коп.).

Нагадаємо, 10 травня набуває чинності рекомендація Експертно-аналітичної групи (ЕАГ) з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України щодо зниження роздрібної ціни на дизпальне на 10 коп./літр.

Як повідомлялося, зважаючи на падіння вартості нафти на європейському ринку експерти та учасники ринку прогнозують зниження цін на АЗС у травні.

Разом з цим, у зв'язку з рекордними цінами на АЗС роздрібні оператори відзначають падіння обсягів реалізації на 10-15%, в порівнянні з минулим роком.