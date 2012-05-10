«Нафтогаз» у першому кварталі потроїв збиток

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-березні 2012 року збільшило чистий збиток у 2,94 раза, порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 4,149 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, у січні-березні ц.р. «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід на 4,0%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, – до 38,903 млрд грн, при цьому скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 5,9% – до 41,828 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Газовий ринок без держзакупівель: втрата ГТС і банкрутство «Нафтогазу»?

Як повідомляв УНІАН, 2011 рік «Нафтогаз України» завершило з чистим прибутком 9,147 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 24,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.