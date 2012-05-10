Україна може вибрати Shell і Chevron для видобутку сланцевого газу

Міжвідомча комісія з організації та проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП) визначила переможцем конкурсу по Юзівській площі (Донецька та Харківська області) компанію Shell, а по Олеській площі (Львівська область) компанію Chevron, передає Reuters із посиланням на джерело в уряді.

«Shell – на Юзівському, Chevron – на Олеському», – сказало джерело, відповідаючи на запитання про вірогідних переможців конкурсів.

Підсумки конкурсу має бути оголошено найближчими днями (кінцевий термін 23 травня).

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на брифінгу міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький повідомив, що Міжвідомча комісія визначила переможців конкурсів із укладення УРП по Олеській та Юзівській площах.

При цьому міністр не назвав переможців, пославшись на те, що оголошення про це планується зробити на окремому брифінгу.

Як повідомлялося, на участь у конкурсах на укладення угод про розподіл продукції (УРП) по Юзівській та Олеській площах подали заявки 5 транснаціональних компаній. По Юзівській площі заявки подали три компанії – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олеській площі – Сhevron і Eni.

Нагадаємо, Україна, прагнучи скоротити залежність від дорогого російського газу за рахунок збільшення видобутку альтернативного палива, наприкінці лютого виставила на конкурс два родовища: Юзівське в Донецькій області та Олеське – в Львівській. Очікується, що промисловий видобуток на цих ділянках почнеться в 2018-2019 роках.

Як повідомлялося, управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції та Норвегії.

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