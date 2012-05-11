«Нафтогаз» планує купувати газ у Німеччині

Національна акціонерна компанія (НАК) «Нафтогаз України» і компанія RWE Supply & Trading GMBH (RWEST, Німеччина) в травні уклали рамкову угоду про купівлю-продаж природного газу, повідомили УНІАН у прес-службі держхолдингу.

Згідно з повідомленням, зазначена угода створює юридичні підстави для можливих поставок природного газу «Нафтогазу України» з боку RWEST і, разом із тим, не містить зобов'язань сторін щодо обов'язкового здійснення купівлі або продажу енергоресурсу.

Ціни, обсяги поставок, а також зобов'язання сторін щодо поставок природного газу визначатимуться окремими контрактами після їх узгодження й підписання обома компаніями.

Довідка УНІАН. Компанія RWE Supply & Trading GMBH (RWEST) є однією з найбільших компаній в Європі, задіяних у сфері електроенергетики й газової промисловості.

RWEST входить до холдингу RWE AG, що є оператором потужної газотранспортної системи в Європі, якій належать газопроводи довжиною 23000 км і підземні газові сховища обсягом до 7,4 млрд куб. м. RWEST щорічно купує й постачає для потреб європейських країн близько 50 млрд куб. м природного газу.

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