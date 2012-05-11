Завтра набуде чинності закон про реформування нафтогазового комплексу

12 травня набуде чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Текст закону опублікований в сьогоднішньому випуску газети «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Верховна Рада прийняла цей документ 13 квітня, незважаючи на активні протести опозиції і блокування парламентської трибуни.

Законом внесено зміни до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виключно з метою та на виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених в результаті їх реорганізації, забороняється.

Відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі державних підприємств, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, а також підприємств, установ, організацій, утворених в результаті їх реорганізації, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі цих підприємств, а також основних фондів та акцій НАК «Нафтогаз України», дочірніх і заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває в державній власності України, створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій і часток у статутному капіталі яких знаходиться у державній власності України.

Дія частини шостої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», її дочірніх і заснованих нею підприємств, які не використовуються в процесі здійснення діяльності з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, здійснюване за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Крім того, законом передбачено, що стосовно державних підприємств, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, а також підприємств, утворених в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) державних підприємств, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, не може бути порушено справу про банкрутство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Газовий ринок без держзакупівель: втрата ГТС і банкрутство «Нафтогазу»?