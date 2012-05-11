DTEK Holdings відкриє «Західенерго» кредитні лінії на 2,34 млрд грн

Керуюча компанія найбільшого українського приватного енергохолдингу ДПЕК - DTEK Holdings Limited (Кіпр) відкриє підконтрольній енергогенеруючій компанії ВАТ «ДТЕК Західенерго» (Львів) дві кредитні лінії на загальну суму 2,34 млрд грн для проведення реконструкції 5 теплових енергоблоків, йдеться в повідомленні про акцепт відповідних торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, пропозиції акцептовані 4 травня. Кінцевий термін укладення договорів між сторонами - 2 червня.

Кредитні кошти планують залучити на термін від 4 до 6 років. Кредити будуть спрямовані на реконструкції енергоблоків № 5 і № 10 Бурштинської ТЕС, № 7 і № 8 Добротвірської ТЕС, а також енергоблоку № 4 Ладижинської ТЕС.

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Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Західенерго» (Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротвірську і Бурштинську. Сумарна встановлена потужність 23 енергоблоків цих станцій становить 4707,5 МВт.

70,91% акцій «ДТЕК Західенерго» контролює ДТЕК. Ще 25% залишаються у держави в особі НАК «Енергетична компанія України».

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.