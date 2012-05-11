Експерт: нафтопродукти в Україні перед літнім сезоном подешевшають на 20-30 коп.

Роздрібні ціни на всі види палива в Україні перед літнім сезоном знизяться на 20-30 коп./л, прогнозує директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Як зазначив С.Куюн в інтерв'ю УНІАН, на сьогодні існують впевнені передумови для зниження цін на нафтопродукти.

За його словами, після досягнення піку на початку квітня ціни на нафту і нафтопродукти на світовому ринку почали зниження, і ця динаміка зберігається і в першій декаді травня.

«Є всі підстави вважати, що в травні ціни знизяться на 20-30 коп./л на всі марки пального, а в разі, якщо сприятливий сценарій на світовому ринку протримається ще пару тижнів, динаміка зниження цін на українських АЗС буде мати продовження і в червні», - сказав експерт.

При цьому він зазначив, що на сьогодні в «охолодженні» цін зацікавлені не тільки споживачі, але й постачальники нафтопродуктів, оскільки рекордна дорожнеча серйозно вдарила по обсягах продажів, на яких переважно базується даний бізнес.

Також С.Куюн додав, що єдиною об'єктивною перешкодою на шляху більш прискореного зниження цін є наявність запасів дорогих нафтопродуктів, створенню яких сприяло згадане зниження продажів.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня кілька великих мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне на 9 коп./л - до 10,35 грн/л.

Нагадаємо, ціни на українських АЗС зростали з другої половини лютого. Проте з кінця квітня ціни стабілізувалися і намітилася тенденція до зниження.

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 4 по 11 травня 2012 середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - знизилися на 0,1% - з 10,38 грн/л до 10,37 грн/л; на бензин А-92 - збереглися на рівні 10,89 грн/л; на бензин А-95 - збереглися на рівні 11,32 грн/л; на дизельне пальне - знизилися на 0,4 % - з 10,30 грн/л до 10,26 грн/л.