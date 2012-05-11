«Донбасенерго» залучить в «Ощадбанку» кредити на 385 млн грн

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Донбасенерго» (Донецьк) має намір залучити у ПАТ «Ощадбанк» чотири короткострокових кредити на загальну суму 385 млн грн, йдеться в повідомленні про акцепт відповідних торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, пропозиції акцептовані 7 травня. Кінцевий термін укладення договорів між сторонами - 6 червня.

Кредитні кошти планують залучити терміном на 1 рік.

Мета залучення кредитних коштів у тендерній документації не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, у квітні «Донбасенерго» залучило в ПАТ «Ощадбанк» довгостроковий кредит на загальну суму 400 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2730 МВт.

Статутний фонд ВАТ «Донбасенерго» становить 236 млн 443,01 тис. грн.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».