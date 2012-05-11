«Чорноморнафтогаз» у першому кварталі скоротив прибуток у 10 разів

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АРК) в січні-березні скоротив чистий прибуток в 10,4 рази, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, - до 2,540 млн грн, йдеться в повідомленні компанії.

У повідомленні наголошують, що в січні-березні «Чорноморнафтогаз» скоротив чистий дохід на 10,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 287,739 млн грн, а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 26,0% - до 343,012 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році «Чорноморнафтогаз» збільшив чистий прибуток в 2,15 рази в порівнянні з 2010 роком - до 53,234 млн грн.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

В даний час на шельфі Чорного та Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».