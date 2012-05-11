Nord Stream AG вивчить можливість будівництва додаткових гілок газопроводу

Москва. Nord Stream AG упродовж 8 місяців вивчить можливість будівництва додатково однієї або двох гілок газопроводу «Північний потік», повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Акціонери Nord Stream AG доручили компанії вивчити можливості подальшого збільшення газотранспортних потужностей для поставок природного газу з Росії до ЄС через Балтійське море. Упродовж наступних восьми місяців Nord Stream проведе оцінку можливості створення однієї або двох додаткових ниток, включаючи такі ключові аспекти, як технічні рішення, варіанти маршруту, питання охорони навколишнього середовища і фінансування», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що результати дослідження будуть використані акціонерами для оцінки можливостей і варіантів нарощування імпорту російського природного газу до ЄС упродовж наступних десятиліть, підвищення надійності поставок газу за існуючими контрактах, а також для ухвалення подальших рішень.

Компанія повідомляє, що початок нового дослідження демонструє зусилля акціонерів Nord Stream зі зміцнення довгострокової енергетичної безпеки ЄС шляхом диверсифікації газотранспортних маршрутів і забезпечення надійних і конкурентоспроможних поставок природного газу. Основою для дослідження слугуватиме досвід поставок російського газу до Європи упродовж сорока років і успішного будівництва двох ниток газопроводу «Північний потік», а також сукупний досвід акціонерів у реалізації подібних проектів і управлінні газовою інфраструктурою. Дослідження дасть оцінку потенціалу будівництва додаткових газотранспортних потужностей з терміном служби, мінімум, 50 років.

Згідно з повідомленням, ключовими чинниками для проведення дослідження додаткової газотранспортної інфраструктури стали наступні. По-перше, подальша диверсифікація маршрутів є гарантом надійності поставок газу. По-друге, попит на імпорт газу в Європі продовжуватиме зростати у довгостроковій перспективі завдяки економічним і екологічним перевагам природного газу, а також через зниження власного видобутку в ЄС.

Довідка УНІАН. Nord Stream AG – це міжнародний консорціум, створений для проектування, будівництва і експлуатації газопроводу через Балтійське море «Північний потік». ВАТ «Газпром» належить 51% акцій; німецькі компанії BASF SE/Wintershall Holding GmbH і E.ON Ruhrgas AG володіють по 15,5%. Голландській інфраструктурній компанії N.V. Nederlandse Gasunie і французькій енергетичній компанії GDF SUEZ належить по 9%.

Перша з двох паралельних ниток газопроводу «Північний потік» була введена в експлуатацію в листопаді 2011 року. Кожна нитка протяжністю понад 1220 км має продуктивність 27,5 млрд куб. м на рік. Трубоукладку другої нитки вже завершено, ведуться пусконалагоджувальні роботи. Після введення в експлуатацію другої нитки наприкінці 2012 року газопроводом «Північний потік» можна буде транспортувати до Європи до 55 млрд куб. м газу на рік.

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