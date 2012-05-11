Фірташ може стати найбільшим гравцем на паливному ринку – експерт

Український бізнесмен Дмитро Фірташ може стати найбільшим гравцем на паливному ринку, прокоментував УНІАН директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн плани Д.Фірташа придбати НПЗ і мережу АЗС.

За його словами, Д.Фірташ, найімовірніше, цікавиться контрольним пакетом у нафтовому бізнесі Ігоря Єремєєва, який з партнерами контролює другу за величиною національну мережу АЗС WOG (416 комплексів) і Херсонський НПЗ.

С.Куюн припустив, що Д.Фірташа також може цікавити купівля Лисичанського НПЗ (ЛИНИК, входить до структури ТНК-ВР), який було зупинено у березні поточного року.

«При вкладенні до напівмільярда доларів у завод (Лисичанський НПЗ – УНІАН), за найближчі два-три роки новий власник одержить сучасний нафтопереробний комплекс, який зможе забезпечити половину країни пальним», – наголосив експерт.

На його думку, Лисичанський НПЗ у комплексі з Херсонським, який за логістикою може забезпечувати південні і частину центральних областей України, здатний зробити нового гравця «головним на паливному ринку країни».

С.Куюн висловив сумнів, що у разі придбання «Линика» ТНК-ВР продасть Д.Фірташу свою роздрібну мережу в Україні (150 АЗС).

Нагадаємо, бізнесмен Д.Фірташ заявив про плани купити НПЗ і мережу АЗС, при цьому він не озвучив, які активи його цікавлять.

Як відомо з відкритих джерел, Д.Фірташ цікавився бізнесом групи «Континіум», але входження було ускладнене високою вартістю мережі АЗС, яка займає значну частку роздрібного ринку країни.

Довідка УНІАН. Херсонський НПЗ заснований у 1938 р., його контролює група «Континіум». У 2005 р. завод було зупинено на реконструкцію. На момент зупинки технологічне устаткування Херсонського НПЗ забезпечувало глибину переробки сирої нафти близько 48%. Вихід світлих нафтопродуктів становив близько 45%.

Мережа АЗС WOG налічує 416 об'єктів у 23 областях України. Газова мережа WOG налічує 123 АГЗП.

Лисичанський НПЗ у 2011 р. збільшив переробку нафтової сировини на 2,8% у порівнянні з 2010 р. – до 4,95 млн. т. Випуск бензинів зріс на 11,9% – до 1,48 млн. т, дизпального – на 10%, до 1,43 млн. т.

Загальна потужність Лисичанського НПЗ на сьогодні дозволяє переробляти нафтову сировину в обсязі близько 8 млн. т на рік. З березня 2012 р. завод зупинено. Згідно з заявами топ-менеджменту ТНК-ВР, підприємство припинило переробку у зв'язку зі збитковістю.