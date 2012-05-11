Фірташ хоче купити нафтопереробний завод і мережу заправок

Group DF планує придбати нафтопереробний завод і мережу заправок.

Про це голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ повідомив в інтерв'ю журналу «Експерт» (№ 18).

«Ми маємо намір серйозно зайнятися напрямком нафтохімії. На сім-вісім років програма з цього сектору зажадає два-два з половиною мільярди доларів», - сказав він.

Д.Фірташ уточнив, що група має намір збільшити і розширити лінійку продуктів: метил, пропилен, етилен, полістироли, а також капролактам, хімічні волокна.

«Ми плануємо придбати нафтопереробний завод і мережу заправок, але поки не скажу, про які підприємства йдеться», - додав він.

Нагадаємо, Group DF протягом семи років планує інвестувати в розвиток нафтохімічного, азотного і титанового виробництв більше 7 млрд дол. (не враховуючи покупку нових підприємств).

Довідка УНІАН. Group DF - це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгову компанію і постачальника енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив, групу OSTCHEM Holding.

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