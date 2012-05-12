Конкурси щодо Олеської та Юзівської площ виграли Сhevron і Shell

Переможцями конкурсу по укладанню угоди про розділ продукції на видобуток газу на Олеській та Юзовській площах сталі компанії Сhevron і Shell відповідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в інтерв'ю Euronews.

«У четвер відбулося засідання уряду, на якому були затверджені результати конкурсу. Було підтверджено переможців двох площ – Юзівської та Олеської з величезними покладами газу. Дві компанії - Сhevron і Dutch Shell», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, на участь у конкурсах на укладення угод про розділ продукції (УРП) по Юзівській та Олеській площам подали заявки 5 транснаціональних компаній.

Зокрема, на конкурс по Юзівській площі заявки подали три компанії – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олеській площі - дві компанії - Сhevron і Eni.

Довідка УНІАН. Державна служба геології і надр України оголосила конкурси на укладення угод про розділ продукції, яка видобуватиметься в межах Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) та Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.). Заявки на участь в конкурсах приймалися до 18:00 23 квітня 2012 року.

Крім того, уряд включив до пакетів конкурсної документації геологічну інформацію, визначивши вартість пакету по Олеській площі в 10,5 млн грн, по Юзівській площі – 15 млн грн.

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