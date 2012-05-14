Нафта дешевшає на побоюваннях погіршення ситуації в Європі

Світові ціни на нафту знижуються в понеділок, оскільки учасники ринку продовжують побоюватися погіршення політичної та економічної ситуації в Європі, повідомляє РІА Новини.

Вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 09.05 мск знизилася на 0,47 долара, або на 0,49% - до 95,66 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,41 долара, або на 0,37% - до 111,85 долара за барель.

У п'ятницю Єврокомісія опублікувала економічний прогноз на поточний і майбутній роки. За розрахунками ЄК, в 2012 році сукупний ВВП 17 країн єврозони знизиться на 0,3%, а в 2013 році зросте на 1%. При цьому в одній із найбільш проблемних економік - Греції - падіння ВВП складе в 2012 році 4,7%, тоді як в 2013 році показник не зміниться.

"Ринок не вірить в можливість росту. У Європі зберігається напружена ситуація, в більшості економік прогнозується рецесія - це робить вирішальний вплив на настрої інвесторів", - говорить керуючий фондами DoubleLine Capital в Лос-Анджелесі Джеффрі Шерман (Jeffrey Sherman), слова якого наводить агентство Bloomberg.

Крім того, зростають побоювання щодо політичної кризи в Греції. На парламентських виборах 6 травня прихильники і противники політики жорсткої економії в обмін на кредити ЄС і МВФ отримали приблизно порівну голосів у грецькому парламенті, і жодна фракція досі не може добитися успіху у формуванні уряду.