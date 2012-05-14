В Україні не дотримуються норм енергозбереження в будівництві - Еріх Треш

В Україні, як правило, не дотримуються законодавчих нормативів у будівництві і «ми з цим конфліктуємо», заявляє відомий швейцарський бізнесмен і промисловець, скляний магнат, голова правління і виконавчий директор найбільшої світової компанії Група Glas Trosch Еріх Треш.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН в Артемівську (Донецька обл.), де напередодні брав участь у відкритті свого скляного заводу («Глас Треш. Артемівськ»), запущеного після масштабної реконструкції.

Відповідаючи на запитання, наскільки комфортно працювати його бізнесу в українському законодавчому полі, Е.Треш сказав: «Ми конфліктуємо. Законодавчої бази щодо будівельних норм у галузі енергозбереження під час засклення будівель в Україні, як правило, не дотримуються».

Він пояснив, що існують українські нормативи, які базуються на європейських нормах під час засклення різних будівель. «За будівельними нормами необхідно використовувати нове енергозберігаюче скло, вікна, але не всі будівельні організації в Україні знають про ці законодавчі норми, їх не дотримуються», - поскаржився Е.Треш. Він підкреслив, що «це, по-перше, нелегально і незаконно, а по-друге, це втрати енергії».

«В Європі норм дотримуються, а в Україні - не дотримуються. У цьому проблема», - сказав швейцарський промисловець, сімейний скляний бізнес якого вже триває понад 100 років (з 1905 року). При цьому він додав: «Ми дуже строго контролюємо якість нашої продукції, ми ж уже понад століття займаємося склом».

Довідка УНІАН. Група Glas Trosch - лідер ринку Швейцарії і одне з провідних європейських підприємств з виготовлення та обробки листового скла. Компанія прийшла на український ринок в 2008 році, ставши власником Артемівського підприємства «Лайнвуд». У 2010 році компанія придбала групу підприємств «Єврогласс» - найбільшого виробника склопакетів в Україні. Одне з підприємств групи знаходиться в Кишиневі, і дев'ять - в Україні (на них працює 900 українських фахівців). Сьогодні компанія «Глас Треш» - безумовний лідер українського ринку склопакетів. Основна частина скла, яке використовують у виробництві, поставляється з власних заводів у Франції, Німеччині та Польщі.

Основні напрямки діяльності компанії - це виробництво скла для архітектурних споруд, інтер’єрних конструкцій і транспортних засобів. Заводи «Глас Треш» виробляють вікна, скло для дахів і фасадів, триплекс та протипожежне скло, скло із дзеркальним і покриттям антивідблиску. Для приватних будинків і офісів компанія виготовляє ванни і душові кабіни, сходи і підлоги, парапети, двері і перегородки, скло для кухні та меблі. Продукція «Глас Треш» у транспортній сфері - це засклення залізничного та повітряного транспорту та автомобільне скло (серед клієнтів компанії такі відомі фірми як Bugatti, Lamborghini, Rolls-Royce).