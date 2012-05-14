Екс-голова «Київенерго» призначений заступником голови правління «Крименерго»

Наглядова рада енергопостачальної компанії ПАТ «Крименерго» (м. Сімферополь, АРК) призначила заступником голови правління Едуарда Соколовського, повідомляє компанія в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, таке рішення Наглядову рада прийняла на своєму засіданні 10 травня.

Іншим своїм рішенням Наглядова рада вивела зі складу правління Олену Бурлаку.

Нагадаємо, Е.Соколовський з осені 2006 року по серпень 2008 року очолював найбільшу в Україні енергопостачальну компанію ПАТ «Дніпрообленерго» (м. Дніпропетровськ), з жовтня 2008 року по січень 2012 року - столичну енергокомпанію ПАТ «Київенерго».

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, що є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «Крименерго».

Наприкінці 2010 року 12,49% акцій «Крименерго» сконцентрувало ТОВ «ДТЕК» (м. Донецьк).

ПАТ «Крименерго» (м. Сімферополь, АР Крим) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.