«Укртатнафта» в січні-квітні збільшила переробку на 1,8%

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), за оперативними даними, в січні-квітні ц.р. збільшило переробку нафтової сировини на 1,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 1,034 млн тонн, повідомило УНІАН джерело в уряді.

Постачання нафтової сировини в січні-квітні ц.р. на «Укртатнафту» збільшилися на 18,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 0,997 млн тонн.

У січні-квітні ц.р. «Укртатнафта» збільшила виробництво бензину на 34,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 373,2 тис. тонн, дизельного пального - скоротила на 5,5% - до 287,7 тис. тонн, мазуту - скоротила на 5,8% - до 167,0 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.