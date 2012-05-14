Шебелинський ГПЗ в січні-квітні скоротив переробку на 7%

Шебелинський ГПЗ (Харківська обл.) ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" в січні-квітні скоротило переробку газового конденсату на 7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 207,5 тис. тонн, повідомило УНІАН джерело в уряді.

У січні-квітні Шебелинський ГПЗ скоротив виробництво бензину на 4,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 122,5 тис. тонн, дизельного пального - на 11,6% - до 51,2 тис. тонн, мазуту - на 8,1% - до 20,4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Шебелинський ГПЗ збільшив переробку газового конденсату на 3%, в порівнянні з 2010 роком, до 680 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, що входить до складу управління з переробки газу та газового конденсату найбільшої газодобувної компанії ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", виробляє бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією та на обладнанні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником під час реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, вироблені Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом "Нафтогаз".

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ на сьогодні становить 1,05 млн тонн сировини на рік.