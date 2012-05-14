Поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 26%

Поставки нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-квітні скоротилися на 25,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 2,096 млн тонн, повідомило УНІАН джерело в уряді.

У січні-квітні українські НПЗ переробили 2,048 млн тонн нафтової сировини, що на 30,8% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, в порівнянні з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. У 2011 році українські НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн тонн нафти на рік.

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