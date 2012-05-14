Великогуртові ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень знизилися на 3,5%

З 7 по 14 травня 2012 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 1,4-6,4% (в середньому на 3,5%), повідомили УНІАН у консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 7 по 14 травня 2012 року середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 6,4%, або 810 грн/тонна, - до 11 920 грн/тонна;

на бензин А-92 - знизилися на 3,7%, або 460 грн/тонна, - до 12 030 грн/тонна;

на бензин А-95 - знизилися на 2,6%, або 350 грн/тонна, - до 13 340 грн/тонна;

на дизельне пальне - знизилися на 1,4%, або 150 грн/тонна, - до 10 530 грн/тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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