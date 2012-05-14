Газове питання між Україною та Росією має вирішитися найближчим часом – Янукович

Президент України Віктор Янукович очікує, що найближчим часом Україна та Росія знайдуть з газового питання взаємовигідні підходи, які влаштують обидві сторони.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«З ентузіазмом дивлюся на відносини України і Росії й завжди дивився», - сказав В.Янукович. Він додав, що за останні два роки у відносинах двох держав практично не було гострих питань, окрім газового.

«Що стосується цього питання, я дивлюся з надією, що ми найближчим часом вирішимо цю проблему - знайдемо підходи взаємовигідні, які влаштують і Україну, і Росію», - зазначив В.Янукович.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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