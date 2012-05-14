Україна у І кварталі скоротила імпорт газу на 24%

Україна в січні-березні скоротила імпорт природного газу на 24,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 3,573 млрд доларів, повідомили УНІАН у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, об'єм імпорту природного газу в січні-березні в загальному об'ємі імпорту становив 18,7%.

Водночас, як відзначили у Держстаті, в січні-березні Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 34,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 682,710 млн. дол.

Об'єм імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту в січні-березні становив 3,6%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-березні Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН.У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу на 49,5% у порівнянні з 2010 роком, до 14 млрд 46,028 млн. дол. Об'єм імпорту природного газу в 2011 році в загальному об'ємі імпорту становив 17,0%.

У 2011 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 2,4% у порівнянні з 2010 роком, до 4 млрд 272,365 млн. дол. Об'єм імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту в 2011 році становив 5,2%.