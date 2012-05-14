«ДТЕК Західенерго» хоче залучити ще 2,3 млрд грн кредитів

ПАТ «ДТЕК Західенерго» (Львів) має намір залучити кредити на загальну суму 2,264 млрд грн, сказано у повідомленнях компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленнями, зокрема, компанія має намір залучити кредит на 952,5 млн. грн на реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція енергоблоку №5 Ладижинської ТЕС», 555,925 млн. грн – на реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція енергоблоку №8 Бурштинської ТЕС», 555,434 млн. грн – на реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція енергоблоку №9 Бурштинської ТЕС».

Також компанія має намір залучити дві кредитні лінії по 100 млн. грн кожна для поповнення обігових коштів.

Заявки від претендентів компанія приймає до 13 червня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня «ДТЕК Західенерго» повідомило, що керівна компанія найбільшого українського приватного енергохолдингу ДТЕК – DTEK Holdings Limited (Кіпр) відкриє компанії дві кредитні лінії на загальну суму 2,34 млрд грн для проведення реконструкції 5 теплових енергоблоків.

Крім того, на початку квітня «ДТЕК Західенерго» залучило в АТ «Ощадбанк» (Київ) два короткострокові кредити на 250 млн. грн і 160 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Західенерго» (Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротвірську і Бурштинську. Сумарна встановлена потужність 23 енергоблоків цих станцій становить 4707,5 МВт.

70,91% акцій «ДТЕК Західенерго» контролює ДТЕК. Ще 25% залишаються у держави в особі НАК «Енергетична компанія України».

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату Ахметову.