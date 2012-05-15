На шахті у Горлівці загинув один гірник, ще двоє постраждали
09:43, 15 травня 2012Енергетика
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У Горлівці Донецької області через раптовий викид породи на шахті один гірник загинув ще двоє постраждали.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 17 год. 37 хв. 14 травня в м. Горлівка на шахті „ім. О.І. Гаєвого” ДП „Артемвугілля”, на горизонті 975 м, стався раптовий викид близько 72 куб м породи. Унаслідок викиду одна особа загинула та двох госпіталізовано до лікарні з отруєнням рудничним газом.
Всього у шахті працювало 126 гірників, яких виведено на поверхню (на аварійній дільниці працювало 8 осіб).
Роботи з видобутку вугілля у шахті призупинено.
До пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.
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