На шахті у Горлівці загинув один гірник, ще двоє постраждали

У Горлівці Донецької області через раптовий викид породи на шахті один гірник загинув ще двоє постраждали.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 17 год. 37 хв. 14 травня в м. Горлівка на шахті „ім. О.І. Гаєвого” ДП „Артемвугілля”, на горизонті 975 м, стався раптовий викид близько 72 куб м породи. Унаслідок викиду одна особа загинула та двох госпіталізовано до лікарні з отруєнням рудничним газом.

Всього у шахті працювало 126 гірників, яких виведено на поверхню (на аварійній дільниці працювало 8 осіб).

Роботи з видобутку вугілля у шахті призупинено.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.