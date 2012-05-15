Нафта дешевшає в очікуванні даних щодо запасів у США та статистики з Європи

Світові ціни на нафту знижуються у вівторок на тлі прогнозів про зростання запасів сировини на гуртових складах США, а також в очікуванні даних щодо ВВП єврозони за перший квартал поточного року, свідчать дані торгів, повідомляють РІА «Новини».

Вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 08.20 мск знизилася на 0,52 долара, або на 0,55%, - до 94,26 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,54 долара, або на 0,48%, - до 111,03 долара за барель.

Як вважає більшість аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, запаси нафти на американських складах зросли за тиждень на 1,5 мільйона барелів до 381 мільйона барелів. Офіційна статистика від Міністерства енергетики країни стане відома в середу, однак у випадку, якщо вона співпаде з прогнозами, вартість сировини може скоротитися ще більш істотно - зростання запасів виявиться максимальним з 1990 року.

Під вівторок інвестори очікують попередніх даних щодо ВВП єврозони за перший квартал поточного року. Як очікується, економіка 17 країн регіону скоротилася на 0,2% і в квартальному, і річному вираженні.