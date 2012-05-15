Паспорт енергоефективності може стати обов’язковим під час будівництва

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель» (№9683), внесений Кабінетом Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно із законопроектом наявність паспорту енергетичної ефективності будівлі є обов’язковою при будівництві нових будівель, а також при капітальному ремонті, реконструкції, відчуженні або передачі в найм (оренду) існуючих будівель.

Строк дії енергетичного паспорта будівлі становить 10 років.

Даним законопроектом даються визначення правових, економічних та організаційних засад забезпечення енергетичної ефективності житлових та громадських будівель, а також створення умов для скорочення споживання в них енергетичних ресурсів.

У законопроекті, зокрема, визначаються: основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності будівель; органи, уповноважені здійснювати державне управління у цій сфері та їх повноваження; організаційно-правові засади паспортизації енергетичної ефективності будівель; основні енергоефективні заходи в будівлях; загальні засади професійної діяльності та інформаційного забезпечення в сфері енергетичної ефективності будівель, права та обов’язки власників (співвласників) будівель.

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