Азаров запросив юристів із ЄС взяти участь у справі Тимошенко

Брюссель. Прем'єр-міністр України Микола Азаров запросив представників юридичних служб ЄС взяти участь судовому процесі з розгляду касації на рішення судів першої та апеляційної інстанції у «газовій» справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Азаров заявив на прес-конференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.

«Зараз розпочинається касаційний процес у справі Ю.Тимошенко, ми готові запросити представників юридичних служб (Європи - УНІАН)», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що уряд готовий забезпечити європейським юристам можливість ознайомитися з усіма необхідними документами у справі Ю.Тимошенко.

М.Азаров підкреслив, що українська влада не переслідує опозицію, а справа проти Ю.Тимошенко була відкрита через порушення нею законів. «Воно (порушення – УНІАН) полягає у підробці документу», - наголосив М.Азаров.

Він зазначив, що в результаті підробки директив уряду і підписання на цій підставі газових контрактів з Росією Україна щорічно переплачує РФ 8 млрд. дол.

«Справа, безумовно, не в переслідуванні опозиції, а у верховенстві закону», - наголосив прем’єр.

«Ми готові в рамках касаційного процесу максимально забезпечити дотримання юридичного законодавства», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.

Сьогодні, 15 травня, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги захисту екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко на вирок Печерського районного суду Києва та рішення Апеляційного суду Києва у «газовій справі» на 26 червня через відсутність підсудної.