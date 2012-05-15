Янукович: якщо Росія зменшить ціну на газ, то не варто шукати альтернативні постачання

Москва . Президент України Віктор Янукович наголошує, що у разі зменшення ціни на російський газ відпаде необхідність терміново шукати альтернативні джерела постачання.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Української держави після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Сьогодні ситуація є такою, що Росія є і залишається нашим головним партнером і нам треба думати як жити сьогодні, завтра і післязавтра, тому переговори переговорами – ми працюємо із Туркменістаном, і Азербайджаном, тому що нас не влаштовує ціна на російський газ», - сказав В.Янукович.

«Як тільки ми отримаємо нормальну ціну, необхідності такої не буде. Поки що склалась ситуація, яка заганяє нас в такий кут, я б не сказав, що глухий, але ми зобов’язані займатися диверсифікацією», - сказав В.Янукович.

За його словами, коли Україна матиме альтернативні джерела постачання газу, можна буде вибирати з тих, хто дасть кращу ціну.

Він наголосив, що Україна не відмовляється від співпраці з російськими партнерами, які розуміють, що «ми не маємо таких грошей, щоб платити за такий дорогий газ».

При цьому В.Янукович наголосив, що Росія зацікавлена продавати більше газу Україні і з огляду на це інтереси кожної зі сторін в якійсь з точок збігатимуться.

«Коли це буде, ми побачимо. Вчора були переговори з Газпромом, і міністр Бойко був тут, сьогодні вони (міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер – УНІАН) не розлучаються і ходять поруч як брати», - сказав В.Янукович і наголосив, що переговори з російською стороною тривають.

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