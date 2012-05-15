ВР схвалила законопроект про коригування ставок акцизу на ринку нафтопродуктів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України» (щодо коригування ставок акцизного податку) (№10379).Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 247 із 321 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, метою прийняття законопроекту є стабілізація цін на моторне пальне в роздрібній мережі для споживачів, зменшення впливу на соціально-економічний розвиток України підвищення цін на нафту на світових ринках, поліпшення стану нафтопродуктозабезпечення потреб вітчизняних споживачів, в тому числі сільгосптоваровиробників в періоди проведення польових робіт.

Цей законопроект спрямований на створення умов для стабілізації цін на моторне пальне в оптовому та роздрібному сегментах на ринку нафтопродуктів для потреб вітчизняних споживачів.