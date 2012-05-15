Янукович і Путін обговорили створення тристороннього газового консорціуму

Москва. Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участі України, РФ та Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою.

«Ми очікуємо на аудит міжнародної компанії, яка зараз працює з українською ГТС і робить її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії і Європи залишається», - сказав В.Янукович.

Він відзначив, що Україна не в змозі модернізувати свою ГТС самостійно та зберегти її як ефективну систему, яка надійно постачатиме газ в Європу.

«Ми на цю тему також поговорили – інтерес зберігається, але, безумовно, мову треба буде вести тоді, коли ми будемо мати оцінку», - зауважив голова української держави.