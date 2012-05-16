Нафта дешевшає на даних Американського інституту нафти про запаси сировини

Світові ціни на нафту знижуються в середу на тлі опублікованих Американським інститутом нафти (API) даних про запаси ресурсу на гуртових складах США за тиждень, а також вістях про нові парламентські вибори в Греції, свідчать дані торгів, повідомляють РІА «Новини».

Вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 08.45 мск знизилася на 1,39 долара, або на 1,48%, - до 92,59 долара за баррель. Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,18 долара, або на 1,05%, - до 111,06 долара за баррель.

За даними API, запаси за тиждень зросли відразу на 6,6 мільйона барелів, тоді як запаси пального скоротилися на 2,6 мільйона барелів. Офіційна статистика від міністерства енергетики США буде опублікована згодом у середу. Як чекають аналітики, вона продемонструє збільшення комерційних запасів нафти на 1,8 мільйона барелів.

"Є серйозні побоювання падіння попиту. Ринок залишатиметься слабким найближчий місяць - до тих пір, поки не наступить хоч якась визначеність щодо того, що відбувається у світі. Великою проблемою є криза в Греції", - вважає гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), якого цитує агентством Bloomberg.

Президент Греції Карлос Папульяс і глави партій не змогли у вівторок дійти згоди у питанні формування коаліційного уряду, у зв'язку з чим лідер країни призначить у середу так званий "службовий" уряд, який керуватиме країною протягом місяця до проведення нових парламентських виборів.