"Чорноморнафтогаз" увів в експлуатацію плавучу бурову установку «Петро Годованець»

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» ввело в експлуатацію самопідйомну плавучу бурову установку (СПБУ) «Петро Годованець», передає кореспондент УНІАН.

Як відзначив на мітингу з нагоди введення в експлуатацію СПБУ голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін, нова СПБУ на початку червня вже встане на точку буріння на платформі Одеського газового родовища на шельфі Чорного моря.

«Ми сподіваємося, що, маючи таке сучасне устаткування, Україна зможе зайняти лідируючі позиції з видобутку вуглеводнів у Чорноморському регіоні. В недалекому майбутньому «Чорноморнафтогаз» не тільки значно прискорить розробку шельфу, а й надаватиме консультаційну і технічну допомогу іншим країнам, які здійснюють видобуток к Чорному морі», - сказав Є.Бакулін.

Разом з тим він відзначив: «Можна з упевненістю заявити, що всупереч усім можливим провокаціям, покликаним не допустити посилення позицій України в енергетичній сфері, ми продовжимо почату роботу з переоснащення своїх видобувних потужностей».

Також Є.Бакулін повідомив, що при поточних цінах на природний газ у 425 дол. за тис. куб. м вже перший мільярд кубометрів, видобутий за допомогою цієї нової бурової установки, компенсує її вартість.

У свою чергу, голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Валерій Ясюк сказав, що до 2015 року компанія зможе потроїти видобуток природного газу в українському секторі шельфу Чорного моря.

«Нове устаткування дозволить вже в 2014 році повністю забезпечити кримських споживачів видобутим на шельфі енергоресурсом. До 2015 року обсяг видобутку на шельфі досягне 3,2 млрд куб. м, а в «Чорноморнафтогазі» буде створено не менш як 1000 робочих місць.

Планується, що подача газу з Одеського родовища на материк буде здійснена вже на початку нового опалювального сезону – жовтень-листопад 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, СПБУ «Петро Годованець» прибула на базу буріння і облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз» біля кримського селища Чорноморське 10 травня. СПБУ «Петро Годованець» дозволить «Чорноморнафтогазу» вийти на глибини до 120 м з бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких «Чорноморнафтогаз» зможе вести роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п'яти з них становлять близько 70 млрд куб. м газу, а ресурси решти шести – понад 70 млн. тонн нафти. Крім того, з'явиться можливість продовжити розвідку діючих родовищ.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».