«Нафтогаз» прогнозує в 2012 році ціну газу на рівні 440 дол.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує середньорічну ціну на газ, що поставляється до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген Бакулін сьогодні на базі буріння і облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Чорноморське (АР Крим), виступаючи на урочистому мітингу з нагоди введення в експлуатацію СПБУ «Петро Годованець».

«Цього року плануємо придбати 27 млрд кубометрів газу, середньорічна ціна на який становитиме 440 дол. за тис. куб. м», - сказав він.

За словами голови правління НАК, за останні кілька років ціна на газ, що поставляється до України, збільшилася в три рази – з 179 дол. в 2008 році до 425 дол. у 2012 році.

«В середньому Україна платить за природний газ, що імпортується, близько 1 млрд дол. кожного місяця. За рік виходить сума, що дорівнює вартості 28 таких бурових установок, як «Петро Годованець». Таким чином, за поточними цінами на природний газ у 425 дол. вже перший мільярд кубометрів, видобутий за допомогою цієї бурової, компенсує її вартість», - зазначив Є.Бакулін.

Нагадаємо, сьогодні "Чорноморнафтогаз" увів в експлуатацію СПБУ "Петро Годованець".

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» ціна на російський газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Ціна природного газу в другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за тис. куб. м з 416 дол.у першому кварталі.

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