Keppel FELS має намір до липня завершити будівництво другої бурової установки для України

Одна з найбільших у світі компаній, що спеціалізується на будівництві плавучих бурових установок, Keppel FELS (Сінгапур) має намір до липня завершити будівництво другої самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) для України.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав виконавчий директор Keppel FELS Тонг Чонг Хеонг сьогодні на базі буріння та облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз», де відбулося введення в експлуатацію СПБУ «Петро Годованець», яку побудувала компанія Keppel FELS.

«Наступного місяця ми здаватимемо другу установку і сподіваємося на нові замовлення», - сказав він.

За його словами, СПБУ «Петро Годованець» оснащена найсучаснішим устаткуванням і в даний момент є найвисокотехнологічнішою і могутньою СПБУ в Чорноморському регіоні. Ця установка має якнайкращі характеристики, як за глибиною постановки (до 120 м), так і за глибиною буріння (більш як 9 тис. 100 м). Установка здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки. І за якістю буріння відповідає стандартам Американського нафтового інституту.

Тонг Чонг Хеонг також повідомив, що СПБУ «Петро Годованець» - це перша установка, яку компанія зробила для Чорноморського регіону. За його словами, у компанії є великий досвід з будівництва установок даного типу (компанія виробила більш як 30 таких установок).

Як відзначив глава Keppel FELS, компанія має також досвід будівництва як СПБУ, так і напівзанурювальних плавучих бурових установок, для Азербайджану на Каспійському морі. Зараз компанія веде переговори з азербайджанською компанією SOCAR на будівництво напівзанурювальної установки.

Крім того, за словами Тонг Чонг Хеонга, компанія нещодавно побудувала і передала дві бурові установки, аналогічні СПБУ «Петро Годованець», для данської компанії, вартість яких становила по 500 млн. дол. кожна.

Тонг Чонг Хеонг також відзначив, що Keppel FELS в даний час вивчає можливість проведення робіт зі складання СПБУ на одному з судно-будівельних заводів України.

Як повідомляв УНІАН, Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» ввело в експлуатацію самопідйомну плавучу бурову установку «Петро Годованець».

Як відзначив сьогодні, 16 травня, на мітингу з нагоди введення в експлуатацію СПБУ голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін, нова СПБУ на початку червня вже стане на точку буріння на платформі Одеського газового родовища на шельфі Чорного моря.

Голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Валерій Ясюк повідомив, що до 2015 року компанія зможе потроїти видобуток природного газу в українському секторі шельфу Чорного моря.

«Нове устаткування дозволить вже в 2014 році повністю забезпечити кримських споживачів видобутим на шельфі енергоресурсом. До 2015 року обсяг видобутку на шельфі досягне 3,2 млрд куб. м, а в «Чорноморнафтогазі» буде створено не менш як 1000 робочих місць.

Планується, що подача газу з Одеського родовища на материк буде здійснена вже на початку нового опалювального сезону – жовтень-листопад 2012 року.

Нагадаємо, СПБУ «Петро Годованець» прибула на базу буріння і облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз» біля кримського селища Чорноморське 10 травня. СПБУ «Петро Годованець» дозволить «Чорноморнафтогазу» вийти на глибини до 120 м з бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких «Чорноморнафтогаз» зможе вести роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п'яти з них становлять близько 70 млрд куб. м газу, а ресурси решти шести – понад 70 млн. тонн нафти. Крім того, з'явиться можливість додатково розвідати діючі родовища.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».