«Нафтогаз»: новими буровими установками все більше цікавляться

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відзначає збільшення пропозицій щодо спільного використовування нових бурових установок.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін сьогодні в смт Чорноморське (АР Крим) на базі буріння і облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз».

«На сьогодні надійшло відразу кілька пропозицій, згідно з якими пропонують узяти наші бурові установки в оренду, - як з турецького боку на Чорному морі, так і є замовлення на нову установку для її роботи на узбережжі Південної Африки», - сказав він.

При цьому Є.Бакулін додав, що, крім того, в компанію надходять пропозиції щодо спільної роботі з освоєння шельфу Чорного моря.

«Проте ми чудово розуміємо, що чим більше ми підтвердимо запаси на шельфі Чорного моря, і після демонстрування реальної роботи найближчим часом ціна нашого шельфу почне різко збільшуватися», - зазначив Є.Бакулін. При цьому він пояснив, що «якщо нам раніше пропонували проекти зі спільних інвестицій, які ніяк не відповідали національним інтересам, то зараз ситуація починає докорінно змінюватися».

«Ми вже бачимо, що якщо ми й укладатимемо договори про спільну діяльність, то вони обов'язково повною мірою відповідатимуть національним інтересам України і будуть спрямовані на енергетичну незалежність України», - додав голова «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» ввело в експлуатацію самопідйомну плавучу бурову установку (СПБУ) «Петро Годованець».

Як зазначив сьогодні, 16 травня, на мітингу з нагоди введення в експлуатацію СПБУ голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін, нова СПБУ на початку червня вже стане на точку буріння на платформі Одеського газового родовища на шельфі Чорного моря.

Голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Валерій Ясюк повідомив, що до 2015 року компанія зможе потроїти видобуток природного газу в українському секторі шельфу Чорного моря.

«Нове устаткування дасть змогу вже у 2014 році повністю забезпечити кримських споживачів видобутим на шельфі енергоресурсом. До 2015 року обсяг видобутку на шельфі досягне 3,2 млрд куб. м, а в «Чорноморнафтогазі» буде створено не менш як 1000 робочих місць.

Планується, що подача газу з Одеського родовища на материк здійснюватиметься вже на початку нового опалювального сезону – жовтень-листопад 2012 року.

Нагадаємо, СПБУ «Петро Годованець» прибула на базу буріння і облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз» біля кримського селища Чорноморське 10 травня. СПБУ «Петро Годованець» дасть змогу «Чорноморнафтогазу» вийти на глибину до 120 м з бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких «Чорноморнафтогаз» зможе виконувати роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п'яти з них становлять близько 70 млрд куб. м газу, а ресурси інших шести – понад 70 млн тонн нафти. Крім того, з'явиться можливість дорозвідати діючі родовища.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Нині на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».