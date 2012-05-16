Сhevron і Shell розпочнуть промвидобуток сланцевого газу на Олесській і Юзовській площах у 2017 р.

Компанії Сhevron і Shell розпочнуть промисловий видобуток сланцевого газу на Олесській і Юзовській площах у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр екології і природних ресурсів України Едуард Ставицький сьогодні на брифінгу.

Він також повідомив, що розвідувальне буріння на Юзовській площі буде розпочате у 2013 році, а дослідно-промислова розробка (ДПР) - у 2015 році.

Відповідні роботи на Олесській площі планується розпочати у 2014 і 2016 році, відповідно.

Е.Ставицький також повідомив, що щорічно промисловий видобуток газу на обох площах у середньому може досягати 10-15 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у травні п.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олесській та Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell відповідно.

На участь у конкурсах подали заявки 5 транснаціональних компаній.

Зокрема, на конкурс за Юзовською площею заявки подали три компанії - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а за Олесською площею - дві компанії - Сhevron і Eni.

Нагадаємо, в лютому Україна оголосила конкурси на укладенння УРП за Юзовською (Донецька і Харківська області) та Олесською (Львівська область) площами із запасами сланцевого газу. До кінця 2012 року планується також підготувати і провести конкурси на укладення УРП за Слобожанською (Харківська область), Скіфською і Форосською (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносним ділянками.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Кабінету Міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розділ продукції (УРП).