Конкурс на видобуток газу на Скіфській і Фороській дільницях оголосять до 30 травня

Конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП) з розвідки і видобутку природного газу на Скіфській і Фороській ділянках шельфу Чорного моря планується оголосити до 30 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький повідомив сьогодні на брифінгу.

«Проект постанови щодо Скіфської та Фороської площ підготовлено. Тому ми розраховуємо на те, що його затвердження (Кабміном – УНІАН) відбудеться до 30 травня», - сказав Е.Ставицький.

Нагадаємо, в лютому Україна оголосила конкурси на укладання УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. До кінця 2012 року планується також підготувати і провести конкурси на укладення УРП щодо Слобожанської (Харківська область), Скіфської і Фороської (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Кабінету міністрів, в 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розподіл продукції.

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