Росія зберігає інтерес до створення трьохстороннього газотранспортного консорціуму – Язєв

Москва. Росія зберігає інтерес до створення трьохстороннього газотранспортного консорціуму за участю РФ, України і Євросоюзу з управління українською газотранспортною системою (ГТС).

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав президент Російського газового товариства, перший заступник голови Комітету Державної Думи з економічної політики, інноваційного розвитку і підприємництва Валерій Язєв.

«Я думаю, що так – ми зацікавлені в створенні тристорннього консорціуму. Участь тільки двох учасників – Росії і України – несе потенційні конфлікти. Потрібен арбітр», - сказав В.Язєв.

При цьому він вважає, що треба думати про створення консорціуму, який не керуватиме ГТС України, а матиме її в своїй власності. Для цього потрібно вносити зміни до законодавства України, додав він.

«Треба зробити так, щоб труба залежала не від України, а від консорціуму», - сказав В.Язєв.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи.

«Ми чекаємо аудиту міжнародної компанії, котра зараз працює з українською ГТС і проводить її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії і Європи – залишається», - сказав В.Янукович.

Нагадаємо, що переможцем конкурсу за оцінкою вартості активів української ГТС стала «Бейкер Тіллі Україна АК» (м. Київ). Компанія має провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту України, зокрема підземних сховищ газу та об'єктів інфраструктури, до 1 серпня 2012 року.