Нафта торгується різноспрямовано на даних щодо запасів у США і статистиці з Японії

Світові ціни на нафту демонструють змішану динаміку в четвер на тлі щотижневих даних щодо комерційних запасів сировини на гуртових складах США, а також статистикою по ВВП Японії за перший квартал поточного року, яка перевершила прогнози аналітиків, свідчать дані торгів, повідомляють РІА Новини.

Вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 08.50 мск зросла на 0,41 долара, або на 0,44%, - до 93,22 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,39 долара, або на 0,36%, - до 109,36 долара за барель.

За даними міністерства енергетики США, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 11 травня, зросли на 2,1 мільйона барелів, або на 0,6%, - до 381,6 мільйона барелів. Аналітики очікували збільшення запасів на 1,8 мільйона барелів.

Крім того, з негативом були сприйняті повідомлення агентства Кіодо про те, що влада США закликали партнерів по G8 бути готовими до "розпечатання" стратегічних запасів нафти до липня, коли набуде чинності ембарго ЄС на постачання сировини з Ірану.

У той же час, порадували учасників ринку макроекономічні новини з Японії. ВВП країни зріс на 1% в квартальному і на 4,1% в річному вираженні, що краще за прогнози аналітиків в 0,9% і 3,5% відповідно. "Японія демонструє стабільне відновлення економіки, але я не виключаю, що така динаміка ВВП не збережеться в довгостроковій перспективі", - заявив агентству Bloomberg головний економіст Meiji Yasuda Life Insurance Co. в Токіо Юічі Кодама (Yuichi Kodama).