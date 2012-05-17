Україна в січні-квітні збільшила експорт електроенергії на 53%

Україна в січні-квітні 2012 року збільшила експорт електроенергії на 52,6%, або 864,1 млн кВт/год., в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, - до 2507,7 млн кВт/год., повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у квітні ц.р. Україна збільшила експорт електроенергії на 52,0%, або 232,8 млн кВт/год., в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. - до 680,4 млн кВт /год.

Зокрема, в січні-квітні 2012 р. експорт української електроенергії до Угорщини склав 1068,0 млн кВт/год., Словаччини - 20,1 млн кВт/год, Польщі – 275,9 млн кВт/год., Молдови – 237,2 млн кВт/год., Румунії - 55,5 млн кВт/год., Білорусі - 851,0 млн кВт/год.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

У 2011 році Україна збільшила експорт електроенергії на 52,5%, або 2,215 млрд кВт/год., в порівнянні з 2010 роком, - до 6,433 млрд кВт/год.

У 2011 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрям, ДПЗД «Укрінтеренерго» - білоруський напрям.