Експертно-аналітична група прогнозує до кінця травня зниження цін на бензини

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті міністрів України прогнозує, що до кінця травня ціни на бензини знизяться на 40 коп./л, а на дизельне паливо – на 30 коп./л, повідомила прес-служба Міненерговугілля.

«На сьогодні на ринку нафтопродуктів України склалася сприятлива ситуація для зниження цін у мережах АЗС», – сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, нагромаджені запаси палива за останній час і тенденції до зниження цін на європейських ринках свідчать про те, що до кінця травня можливе істотне зниження цін у роздрібних мережах АЗС.

«За розрахунками секретаріату ЕАГ, якщо ціна на нафту і світлі нафтопродукти збережеться на поточному рівні і не буде жодних стрибків на європейських біржах, то ціна на імпортне паливо повинна зберегтися на нинішньому рівні», – сказано в повідомленні.

На найближчому засіданні ЕАГ буде розглянуто питання про подальше зниження роздрібних цін.

Нагадаємо, на останньому засіданні групи було прийнято рішення про поетапне зниження цін на бензини: на 5 коп./л з 12 травня і ще на 5 коп./л – з 15 травня.

За даними цінового моніторингу «Консалтингової групи А-95», вартість бензину А-95 10 ppm по Середземномор'ю (Fob Med) з 1 по 15 травня знизилася на 92 дол./т – до 989 дол./т. У свою чергу, дизпаливо по Північно-західній Європі (Cif NWE) в той самий період подешевшало на 82 дол./т – до 961 дол./т. Вартість нафти еталонного сорту Brent у першій половині травня знизилася на 7,3 дол./бар. – до 111,2 дол./бар.

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