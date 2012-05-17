Плаваючі акцизи негативно позначаться на вартості палива - експерти

Закон про встановлення плаваючих акцизів на нафтопродукти не здатний впливати на зниження вартості палива, а, навпаки, може спровокувати його подорожчання.

Таку думку висловили експерти нафторинку, коментуючи ухвалений Верховною Радою України закон про встановлення плаваючих акцизів на нафтопродукти.

Зокрема, на думку директора «Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, прийнятий закон може призвести до подорожчання палива. Оскільки під час зниження ціни нафти на ринках акциз на паливо, навпаки, буде підвищуватися (акциз підвищується при ціні нафти Brent (DTD) нижче 105 дол./бар.).

С.Куюн назвав прийнятий закон недостатньо опрацьованим. За його словами, зниження цін на нафтопродукти варто домагатися переглядом податкової політики, а саме - прийняттям рішення про підвищення податків для нафтовидобувних компаній, надходження від яких і здатні стати компенсаторами вартості палива в роздробі.

У компанії Shell вважають, що ініціативи уряду щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів повинні бути зваженими. Зокрема, директор з продажу мережі АЗС Shell в Україні Дмитро Рассказов вважає, що зміна акцизу найефективніше було б прив'язати до котирувань Platts, як до основних елементів формульного ціноутворення палива.

У той же час, за його словами, прив'язка до світових котирувань нафти не є оптимальним рішенням, через те, що ціна імпортованого палива може відрізнятися за однакової вартості нафти.

Нагадаємо, 15 травня Верховна Рада Україна прийняла в першому читанні і в цілому закон про введення плаваючої ставки акцизного збору на нафтопродукти.