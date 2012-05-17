Видобуток газу в Україні збільшився на 0,2%, нафти - скоротився на 3,8%

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-квітні збільшили видобуток природного газу на 0,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 6,4 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, в січні-квітні видобуток нафти в Україні скоротився на 3,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 0,781 млн тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в січні-квітні збільшився на 9,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 328 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 4,9% - до 244 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році Українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 0,3%, порівняно з 2010 роком, до 19,2 млрд куб. м. У 2011 році видобуток нафти в Україні скоротився на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 2,424 млн тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2011 році скоротилася на 7,0%, порівняно з 2010 роком, до 874,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 9,6% - до 0,721 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять в структуру НАК «Нафтогаз України».