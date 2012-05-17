Грищенко: без Харківських угод в українській економіці була б катастрофа

Без передбаченої Харківськими угодами знижки на російський газ ситуація в українській економіці була б катастрофічною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, коментуючи відповідну заяву прем'єр-міністра України Миколи Азарова, зроблену вчора у Брюсселі.

«Без цієї знижки, яку ми отримуємо в результаті досягнутих в Харкові домовленостей, ситуація в економіці просто була б катастрофічною. Те, що було підписано в 2009 році, надало такої шкоди нашій довготривалої економіці, що навіть та знижка, яка була домовлена в Харкові, не вирішує проблем», - сказав К.Грищенко.

Він наголосив, що без цієї знижки Україна не могла б сьогодні мати «будь-який платіжний баланс».

«Тобто це просто підкреслює, наскільки невигідними, наскільки катастрофічними для нашої економіки були підписані в 2009 році угоди», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня на конференції в Європарламенті на тему: «Україна і ЄС – яке майбутнє?» прем'єр-міністр України М.Азаров визнав, що Харківські угоди насправді не дали Україні знижки на газ.

«Насправді ніякого зниження не було, це була орендна плата за перебування Чорноморського флоту. Але це був передих», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років.

В обмін на це Україна мала одержати знижку при закупівлі російського газу на 100 доларів за тисячу кубометрів.