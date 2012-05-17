На участь у конкурсі «Нафтогазу» з проведення аудиту подали заявки 4 компанії

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» провела розкриття пропозицій учасників конкурсу на закупівлю послуг із проведення аудиту фінансової звітності, повідомили УНІАН в управлінні зі зв'язків з громадськістю компанії.

Згідно з повідомленням, розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг з проведення аудиту фінансової звітності компанії за 2011 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансовій звітності, відбулося 14 травня.

Згідно з процедурою відкритих торгів конкурсні пропозиції подали такі компанії: ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» (м. Київ; ціна пропозиції 8,64 млн. грн), ТОВ «Ернст енд Ягн Аудиторські послуги» (м. Київ; ціна пропозиції 9,95 млн. грн), ТОВ «Грант Торнтон ЛЕГІС» (м. Київ, ціна пропозиції 8,64 млн. грн) і ТОВ «БДО» (м. Дніпропетровськ; ціна пропозиції 8,25 млн. грн).

Компанія оголосить переможця закупівлі послуг з проведення аудиту фінансової звітності після оцінки наданих учасниками пропозицій у визначені законодавством терміни.

Нагадаємо, закупівля послуг здійснюється за процедурою відкритих торгів; оголошення про заплановану закупівлю було оприлюднене 5 квітня.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.