Азаров вважає безальтернативним використання України у транспортуванні газу до Європи

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає безальтернативним використання можливостей України у транспортуванні газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з членами Міжнародного клубу парламентаріїв і експертів ЄС–Україна.

"Ми обговорювали з німецьким бізнесом можливості модернізації нашої газотранспортної системи. Для нас це дуже важливе питання, особливо в умовах, коли Росія хоче нас обійти. Північним маршрутом вона вже нас обійшла. Тепер у неї є ідея будівництва південного обходу", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що проект будівництва газопроводу "Південний потік" є абсолютно нерентабельним, неекономічним і не окупиться «у найближчі років 20». «Але він політично доцільний. Побудувавши два газопроводи, Росія чомусь думає повністю позбавитися від залежності транзиту через Україну. Ніколи цього не буде, хоча б тільки тому, що ні "Південний потік", ні "Північний потік" не мають можливостей складування газу", - відзначив М.Азаров.

Прем'єр пояснив, що тільки Україна володіє підземними газосховищами, і їх потужності колосальні. «Ми можемо забезпечити потреби Європи у разі аномальних температур. І ми це, до речі, робили цього року: січень, лютий характеризувалися низькими температурними режимами. Росії самій не вистачало газу, проте, щоб Європа не відчувала браку газу, ми вирішили використовувати запаси газу з своїх підземних газосховищ. Тому жодної альтернативи особливої ні "Південний", ні "Північний потік" не представляють», - підкреслив він.

Голова уряду відзначив, що Україна має можливість прокачувати газ на рівні 150 млрд кубічних метрів. За словами М.Азарова, транспортування газу через Україну – це найнадійніший шлях до Європи, і Україна готова забезпечити його надійну роботу. А після модернізації Україна зможе прокачувати близько 200 млрд кубічних метрів газу. «Модернізація – це проект винятково вигідний і Росії, і Україні, і тим більше Європейському Союзу», - резюмував М.Азаров.

Нагадаємо, Україна неодноразово заявляла про зацікавленість у створенні тристороннього консорціуму для модернізації газотранспортної системи України за участю Росії і Європи.

15 травня в Москві президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи.

«Ми чекаємо аудиту міжнародної компанії, яка зараз працює з українською ГТС і проводить її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії і Європи залишається», - сказав В.Янукович.

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